Paris (AFP) Der nervenaufreibende Sieg Brasiliens gegen Chile im Achtelfinale der Fußball-WM hat gleich mehrere Twitter-Rekorde purzeln lassen. 16,3 Millionen Beiträge wurden am Samstag rund um die Zitterpartie verschickt, so viele wie zu keinem anderen Live-Ereignis zuvor. Beim Elfmeterschießen, das schließlich zum Endergebnis von 4:3 für Gastgeber Brasilien führte, wurden pro Minute 388.985 Tweets versendet, wie Twitter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Die bisherige Höchstmarke lag bei 382.000 Tweets pro Minute und wurde beim Super Bowl erreicht.

