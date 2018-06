Belo Horizonte (AFP) Das Fußball-Drama des verlängerten Spieles Brasilien gegen Chile samt Elfmeterschießen bei der Fußball-WM 2014 ist einem brasilianischen Fan zum Verhängnis geworden: Der 69-jährige Mann erlitt am Samstag in Belo Horizonte in einer Kneipe unweit vom Mineirão-Stadion einen tödlichen Herzinfarkt, wie die Website G1 und die Fernsehstation Globo berichteten.

