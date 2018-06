Berlin (AFP) Etwa tausend Menschen haben nach Veranstalterangaben am Sonntag im brandenburgischen Haßleben gegen industrielle Massentierhaltung demonstriert. In dem Ort in der Uckermark gab es zu DDR-Zeiten eine Schweinemastanlage mit zeitweise bis zu 160.000 Tieren, die 1991 geschlossen wurde. Ein niederländischer Investor will die Anlage nun für zunächst 37.000 Schweine wieder in Betrieb nehmen. Dagegen gibt es vor Ort und überregional Widerstände und Proteste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.