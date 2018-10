München (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will die Rückstellungen der Energieversorger für den Abriss der Atomkraftwerke unter die Lupe nehmen. Er wolle wissen, "ob die bislang gebildeten Rückstellungen ausreichen, um den Rückbau der Kernkraftwerke und Atommüll-Endlagerung in Deutschland zu finanzieren", sagte Gabriel in einem am Sonntag vorab veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Focus". Zudem müsse geprüft werden, "ob die Rücklagen sicher sind und wir im Bedarfsfall darauf zugreifen können."

