London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat dem designierten EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, dessen Nominierung er verhindern wollte, am Sonntag zu dessen neuem Posten gratuliert. In einem Telefonat mit dem Premierminister habe Juncker zugesagt, den Sorgen Großbritanniens hinsichtlich der Entwicklung der Europäischen Union Rechnung zu tragen, teilte ein Sprecher Camerons in London mit. Juncker habe in dem Telefonat auch seine Bereitschaft bekundet, gemeinsam auf mehr Wettbewerbsfähigkeit der EU hinzuwirken. Er strebe eine "faire Lösung" für Großbritannien an.

