Istanbul (dpa) - Zehntausende Lesben und Schwule haben in Istanbul für mehr gesellschaftliche Akzeptanz demonstriert. Sie verwandelten das Zentrum der türkischen Metropole in ein Meer aus Regenbogenfarben. Auf der Einkaufsmeile Istiklal Caddesi in der Nähe des Taksim-Platzes herrschte bei dem "Marsch des Stolzes" Volksfeststimmung. Demonstranten schwenkten Regenbogenflaggen und trugen Schilder mit Aufschriften wie "Liebe kennt kein Geschlecht", "Eine andere Familie ist möglich" oder "Stoppt Homophobie".

