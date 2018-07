Berlin (dpa) - Tabakwerbung soll nach dem Willen der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler in Deutschland verboten werden. Mortler sagte der dpa, noch dieses Jahr wolle sie Gespräche in der Bundesregierung darüber führen. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode gab es solche Bestrebungen, doch sie scheiterten unter anderem am Widerstand des von Philipp Rösler geführten Wirtschaftsministeriums. Bei Alkoholwerbung forderte Mortler von der Branche eine stärkere Einhaltung ihrer Selbstverpflichtung.

