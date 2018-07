Bogotá (AFP) In Kolumbien ist am Samstag eine 25-jährige Frau von einer Kugel tödlich getroffen worden, die nach den ersten Erkenntnissen der Polizei bei einem der zahlreichen Freudenschüsse über den Sieg des kolumbianischen Fußballteams gegen Uruguay bei der Fußball-WM abgefeuert wurden. Zudem gebe es einen Verletzten, teilten die Behörden von Bosa, einem westlichen Bezirk der Hauptstadt Bogotá, mit. Kolumbien besiegte Uruguay bei der Begegnung in Rio de Janeiro 2:0. Wer die Schüsse in Bosa abgefeuert hatte, war zunächst unklar.

