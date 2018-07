Seoul (dpa) - Nordkoreas Militär hat nach südkoreanischen Medienberichten an der Ostküste zwei Raketen kurzer Reichweite in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Geschosse hätten eine Reichweite von etwa 500 Kilometern, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap am frühen Morgen. Die südkoreanische Armee geht demnach davon aus, dass die Raketen binnen weniger Minuten nahe des südöstlichen nordkoreanischen Küstenorts Wonsan abgefeuert wurden. Nordkorea testet regelmäßig Raketen von kurzer Reichweite, zuletzt am vergangenen Donnerstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.