Bagdad (dpa) - Die Terrororganisation Islamischer Staat im Irak und in Syrien, kurz Isis, hat in den beiden Ländern offenbar ein islamisches Kalifat ausgerufen. Über Twitter kursierte am Abend eine Audiobotschaft von Isis-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani. Darin verkündet er, erster Kalif sei Isis-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi. Es sei eine Pflicht für Muslime, ihm Gefolgschaft zu schwören. Zugleich änderte die Gruppe ihren Namen in Islamischer Staat. Die Authentizität der Aufnahme ließ sich noch nicht überprüfen.

