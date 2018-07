Maiduguri (AFP) Mutmaßliche Kämpfer der islamistischen Organisation Boko Haram haben am Sonntag mehrere Kirchen in Nigeria angegriffen. Die Angreifer hätten die Gotteshäuser mit Bomben und Gewehren überfallen, berichtete ein Bewohner der Stadt Chibok im Nordosten des Landes. In Chibok hatte Boko Haram im April fast 300 Schülerinnen entführt. Die Tat sorgte international für Empörung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.