Ljubljana (dpa) - Der seit mehr als einer Woche vermisste deutsche Pokerstar Johannes Strassmann ist in Slowenien tot aufgefunden worden. Das Erbgut der aus einem Fluss geborgenen Leiche stimme eindeutig mit seiner überein, teilte ein Polizeisprecher in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana mit. Ein Gewaltverbrechen sei auszuschließen. Zur Zeit liefen Labortests auf Drogen und Alkohol. In den einschlägigen Online-Foren zeigte sich die Szene fassungslos. Die Hintergründe des Todes von Strassmann bleiben mysteriös.

