Madrid (AFP) Sie übergießen, bespritzen und beschießen sich gegenseitig mit literweise Rotwein: Rund um den kleinen Ort Haro im nordspanischen Weinbaugebiet Rioja haben am Sonntag tausende Menschen an einem skurrilen Volksfest teilgenommen, der sogenannten Weinschlacht. Das Fest wird seit mindestens einem Jahrhundert jedes Jahr am 29. Juni, dem Tag des Schutzheiligen San Pedro, gefeiert und beginnt zunächst friedlich mit einer Messe. Dann gehen die Teilnehmer in zwei gegnerischen Gruppen in den umliegenden Wäldern und Weinbergen aufeinander los.

