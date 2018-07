Plock (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der European League den erhofften Doppelsieg gegen Verfolger Polen verpasst. Einen Tag nach dem 3:0-Sieg unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Giovanni Guidetti in Plock dem Gastgeber mit 1:3 (25:19, 18:25, 19:25, 23:25). In der Tabelle der Vorrunden-Gruppe B zogen die Polinnen damit wieder nach Punkten mit Deutschland gleich.

Die European League ist für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) eine wichtige Zwischenstation auf dem Weg zur WM in Italien (23. September bis 12. Oktober). Als weiteren WM-Härtetest hat Guidetti die Grand-Prix-Serie im August eingeplant.