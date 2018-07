Khartum (AFP) Bei Gefechten in der sudanesischen Krisenregion Darfur ist Medienberichten zufolge der Rebellenführer Ali Karbino getötet worden. Wie die regierungsnahe Nachrichtenagentur Sudanese Media Centre (SMC) am Sonntag unter Berufung auf den Gouverneur des Bundesstaates Nord-Darfur berichetete, wurde Ali Karbino am Samstag getötet. Er starb demnach zusammen mit anderen Anführern seiner Rebellengruppe, als Regierungstruppen einen Angriff auf die Ortschaft Al-Guba nordwestlich der Regionalhauptstadt Al-Faschir zurückzuschlugen. Die Rebellen hätten dabei "alle ihre Anführer verloren".

