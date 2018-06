Ankara (AFP) Sechs Wochen vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei wird die regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) am Dienstag ihren Kandidaten nominieren. Nach Monaten der Spekulation wird allgemein erwartet, dass sie den amtierenden Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan ins Rennen schicken wird. Nach drei Amtszeiten darf der ebenso beliebte wie umstrittene Politiker nicht erneut Regierungschef werden, die Wahl ins Präsidentenamt würde ihm jedoch erlauben, weiter an der Spitze des Landes zu bleiben.

