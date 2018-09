Sofia (AFP) Die bulgarische Regierung versucht die Bankenkrise im Land in den Griff zu bekommen. Am Montag erhielt sie die Erlaubnis der EU-Kommission, den Geldinstituten mit Krediten in Höhe von 3,3 Milliarden Lewa (1,7 Milliarden Euro) zu helfen, wie die Vertretung der Kommission in der Hauptstadt Sofia mitteilte. Am Freitag hatten Kunden der bulgarischen First Investment Bank (FIB) binnen weniger Stunden rund 400 Millionen Euro abgehoben; die Bank stellte daraufhin am Nachmittag ihre Auszahlungen ein. Am Montag bildeten sich wieder lange Schlangen vor den Filialen der Bank. Sie ist die drittgrößte des Landes.

