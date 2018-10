Berlin (AFP) Angesichts einer drohenden Zahlungsunfähigkeit hat Argentinien am Montag mit großen Zeitungsanzeigen seine Zahlungsbereitschaft gegenüber seinen Gläubigern bekräftigt. "Offizielle Mitteilung der argentinischen Regierung - Argentinien zahlt", lautete die Überschrift einer ganzseitigen Textanzeige in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Regierung bekräftige auf diese Weise "ihren festen und unbeugsamen Willen", "ihren Verbindlichkeiten nachzukommen", hieß es darin. Am Wochenende hatte das Land bereits ähnliche Anzeigen in US-Zeitungen veröffentlicht.

