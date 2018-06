Berlin (AFP) Im Kampf gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit in einigen Ländern der Europäischen Union drängt die EU-Kommission zu mehr Tempo. "Es wäre schön, wenn einige Länder schneller planen", sagte Detlef Eckert, Direktor für Beschäftigungspolitik bei der EU-Kommission, am Montag in Berlin. Neben der Ausarbeitung konkreter Programme komme es auch auf die Reformbereitschaft der Mitgliedstaaten an.

