Paris (AFP) Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat in Paris den französischen Staatschef François Hollande und Regierungschef Manuel Valls getroffen. Bei den Gesprächen sei es insbesondere um die Themen Energie, Energiewende und Technologien gegangen, sagte Seehofer am Montag. So habe sich die französische Seite nach der Stilllegung von Atomkraftwerken in Bayern erkundigt. Hollande hat versprochen, das französische Atomkraftwerk im elsässischen Fessenheim nahe der Grenze zu Deutschland bis Ende 2016 stillzulegen.

