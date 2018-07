Berlin (AFP) Deutschland hat gemessen an der Wirtschaftsleistung mit die höchsten Gesundheitsausgaben im Vergleich zu anderen Industrieländern. Im Jahr 2012 lagen die öffentlichen und privaten Ausgaben für Gesundheit in der Bundesrepublik bei 11,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und damit zwei Prozentpunkte über dem Durchschnitt der OECD-Länder, wie das Berliner Büro der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag mitteilte. Nur in den Vereinigten Staaten (16,9 Prozent), den Niederlanden (11,8 Prozent), Frankreich (11,6 Prozent) und der Schweiz (11,4 Prozent) lag der Anteil noch höher.

