Wiesbaden (AFP) Der deutsche Einzelhandel hat im Mai deutlich mehr Umsatz gemacht als ein Jahr zuvor. Nach Abzug der Inflation sei ein Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet worden, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Mai in diesem Jahr einen Verkaufstag mehr hatte als 2013. Im Vergleich zum Ostermonat April ging der Umsatz leicht zurück, und zwar um 0,6 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.