Wiesbaden (AFP) Das milde und trockene Frühjahr hat den deutschen Obstbauern eine gute Kirschernte beschert. Ersten Schätzungen zufolge werden die Bauern am Ende der Saison für den Marktobstbau 51.900 Tonnen Kirschen geerntet haben, das wären 38 Prozent mehr als 2013, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. 36.300 Tonnen entfielen dabei auf Süßkirschen. Verglichen mit den durchschnittlichen Süßkirschen-Mengen der vergangenen zehn Jahre bedeute das ein Plus um 16 Prozent.

