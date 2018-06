Brüssel (AFP) Ein Eisenbahnerstreik hat in der Nacht zum Montag den Bahnverkehr in Belgien weitgehend zum Erliegen gebracht. Der 24-stündige Streik wurde von der sozialistischen Gewerkschaft CGSP ausgerufen, die Neueinstellungen und eine Verringerung der Arbeitslast verlangt. Die Bahngesellschaft SNCB teilte mit, dass der Verkehr an mehreren Bahnhöfen der Hauptstadt Brüssel gegen Mitternacht praktisch stillstand.

