Brüssel (AFP) Die EU verschärft im Streit um das Verbot von Fleischimporten nach Russland die Gangart. Die Kommission verlangte bei der Genfer Welthandelsorganisation (WTO) die Einsetzung eines Schiedsgerichts, wie sie am Montag in Brüssel mitteilte. Das Gremium soll klären, ob die in der EU aufgetretenen Fälle von Schweinepest das russische Einfuhrverbot rechtfertigen.

