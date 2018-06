New York (AFP) Die französische Großbank BNP Paribas hat am Wochenende nach Angaben von Kennern des Dossiers die von den US-Behörden festgesetzte Strafzahlung von neun Milliarden Dollar (6,6 Milliarden Euro) akzeptiert. Die Einigung solle am Montag nach dem Börsenschluss in New York (22.00 Uhr MESZ) offiziell bekanntgegeben werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Montag. Die Führung von BNP Paribas habe am Wochenende in Paris eine Sitzung zu diesem Thema abgehalten, bei der die Vereinbarung akzeptiert wurde. Auf der US-Seite wird die Angelegenheit federführend vom New Yorker Bankenaufseher Benjamin Lawsky verfolgt.

