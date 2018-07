Dortmund (SID) - Borussia Dortmund hat für seine U23-Mannschaft in der 3. Fußball-Liga den US-Amerikaner Joseph Gyau verpflichtet. Der 1,75 Meter große offensive Mittelfeldspieler stand zuletzt bei 1899 Hoffenheim unter Vertrag und absolvierte in der vergangenen Saison bereits zwei Bundesligaspiele für die Kraichgauer. Der 21-Jährige kam unter anderem in der Schlussphase der Begegnung zum Einsatz, in der Hoffenheim am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison in Dortmund 2:3 verlor.