Baden-Baden (dpa) - "Schalala nach Hause" heißt der Neueinsteiger in die WM-Hitparade der Deutschen. Der Song von Comedian Jan Zerbst und Mickie Krause sei auf Anhieb auf Platz 8 der wöchentlich erstellten WM-Hit-Top-Ten eingestiegen, teilte das Baden-Badener Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment mit.

Ebenfalls neu dabei: Shakiras Dauerbrenner "Waka Waka (This Time For Africa)" auf Platz neun - das war der offizielle Song zur Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Platz eins bis drei sind unverändert "Auf uns" von Andreas Bourani, OneRepublic mit "Love Runs Out" und Pitbull Feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte mit "We Are One (Ole Ola)".

