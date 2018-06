Athen (AFP) In Griechenland ist ein weiterer Abgeordneter der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte am Montag wegen "Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation" in Untersuchungshaft genommen worden. Wie von Gerichtsseite verlautete, handelt es sich um Artemis Mattheopoulos, den Freund der Tochter des Parteichefs Nikos Michaloliakos. Damit wird nun gegen alle 16 Abgeordneten oder Ex-Abgeordneten der Partei Chrysi Avgi ermittelt. Acht von ihnen sitzen in U-Haft, darunter Michaloliakos seit September 2013, die übrigen acht unterliegen einer richterlichen Überprüfung.

