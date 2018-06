London (AFP) Im Bemühen um die Herzen der Schotten macht sich die britische Regierung jetzt für das schottische Traditionsgericht Haggis stark. Der konservative Agrar- und Umweltminister Owen Paterson teilte mit, er werde am Montag in Washington persönlich bei der US-Regierung für die Aufhebung des Einfuhrverbots für das vorwiegend aus Schafsinnereien bestehenden Gerichts eintreten. Damit will London den schottischen Nationalisten drei Monate vor der Volksabstimmung über eine Loslösung Schottlands vom Vereinigten Königreich das Wasser abgraben.

