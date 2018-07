Neu Delhi (AFP) Eineinhalb Tage nach dem Einsturz eines elfstöckigen Wohnhauses in Indien sind zwei Überlebende aus den Trümmern gerettet worden. Eine 35-jährige Bauarbeiterin und ihr Kollege seien am Montagmorgen gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Kliniksprecher der Nachrichtenagentur Press Trust of India. Die Frau habe Kopfverletzungen erlitten.

