Beirut (AFP) Bei ihrer Großoffensive gegen die Dschihadisten hat die irakische Armee offenbar erste Erfolge erzielt. Nach Luftangriffen in der Nacht übernahmen die Regierungstruppen die Kontrolle über Gebiete am Rand der Stadt Tikrit, wie ein Armeevertreter am Montag erklärte. Die Soldaten umstellten demnach die etwa 160 Kilometer nördlich der Hauptstadt gelegene Stadt.

