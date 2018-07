Amman (AFP) Der jordanische König Abdullah II. hat angesichts des Vormarschs der Dschihadisten in den Nachbarstaaten Irak und Syrien um internationale Unterstützung ersucht. Der Monarch warnte am Montag vor "Auswirkungen der Krise im Irak auf die gesamte Region". Die Ausrufung eines Teile Syriens und des Iraks umfassenden "Kalifats" durch die sunnitischen Dschihadisten nährt Befürchtungen in Amman, dass sie ihren Herrschaftsbereich auf Jordanien ausdehnen könnten.

