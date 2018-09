Bogotá (AFP) In Kolumbien wird heftig über Gewalttaten im Zusammenhang mit der aktuellen Fußball-WM 2014 debattiert. Nach dem WM-Spiel zwischen Kolumbien und Uruguay am Samstagabend gab es landesweit tausende Schlägereien. Die Polizei sprach am Sonntag von 34 Verletzten, zweifelte aber die Darstellung des Bürgermeisters der Hauptstadt Bogotá an, nach der es inzwischen acht Gewalttote gebe.

Die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgen Sie im WM-Live-Ticker auf ZEIT ONLINE.