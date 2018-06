Prag (dpa) - In einem Getreidefeld in Tschechien ist über Nacht ein riesiger Kreis entstanden. Nun sucht die Polizei nach den Tätern. Einen Einfluss außerirdischer Zivilisationen sowie von Luftwirbeln hätten sie ausschließen können, sagte eine Sprecherin der örtlichen Polizei der Agentur CTK. Der Schaden für die Ernte werde auf etwa 700 Euro geschätzt. Der Kornkreis bei der Stadt Boskovice zieht bereits erste Schaulustige an. Das anonyme Werk hat eine Gesamtfläche von rund 6000 Quadratmetern.

