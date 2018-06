Pretoria (dpa) - Der Mordprozess gegen den Paralympics-Star Oscar Pistorius wird heute nach fast sechswöchiger Pause fortgesetzt. Zunächst sollen die psychiatrischen Gutachten präsentiert werden. Das Gericht in Pretoria in Südafrika hatte eine Untersuchung von Pistorius angeordnet, um seine Schuld- und Verhandlungsfähigkeit prüfen zu lassen. Er hatte im Februar 2013 seine Freundin durch eine geschlossene Tür erschossen. Pistorius sagt, er habe dahinter einen Einbrecher vermutet und sei in Panik geraten.

