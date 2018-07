Rom (dpa) - Vor der italienischen Küste sind in einem Flüchtlingsboot rund 30 Leichen entdeckt worden. Sie sind ersten Vermutungen zufolge erstickt. Sie lagen unter den etwa 600 Menschen an Bord eines Fischkutters vor Sizilien. Die Küste hatte am Wochenende einen Rekordansturm von Flüchtlingen erlebt. Insgesamt seien mehr als 5000 Migranten in kaum 48 Stunden gerettet worden, teilte die Marine mit.

