Handball: Landgericht gibt einstweiliger Verfügung statt

Balingen (dpa) - Das Landgericht Dortmund hat der einstweiligen Verfügung des HBW Balingen-Weilstetten stattgegeben. Damit ist ein Verbleib der nach sportlichen Kriterien abgestiegenen Schwaben in der Handball-Bundesliga wieder möglich. Der HBW sei vorläufig für den Spielbetrieb der Saison 2014/2015 zugelassen, teilte der Verein am Montag selbst mit. Die einstweilige Verfügung richtet sich gegen das Urteil des HBL-Schiedsgerichts, das dem hoch verschuldeten HSV Hamburg in dritter Instanz die Lizenz unter Auflagen zugesprochen und damit Balingen-Weilstetten doch noch zum Absteiger gemacht hatte.

Angelique Kerbers Achtelfinale in Wimbledon vertagt

London (dpa) - Angelique Kerber bestreitet ihre Achtelfinalpartie gegen Maria Scharapowa beim Rasen-Tennisturnier in Wimbledon erst am Dienstag. Das Duell der Kielerin mit der russischen French-Open-Siegerin wurde nach erneut einsetzendem Regen am Montagabend verschoben. Die letztjährige Finalistin Sabine Lisicki aus Berlin hatte zuvor bei dem mit 31,3 Millionen Euro dotierten Grand-Slam-Turnier mit einem Sieg über Ana Ivanovic ebenfalls die Runde der besten 16 erreicht.

Tennisprofi Murray erneut im Wimbledon-Viertelfinale

London (dpa) - Tennisprofi Andy Murray hat zum siebten Mal in Serie das Viertelfinale beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erreicht. Der britische Titelverteidiger kam am Montag dank eines souveränen 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) gegen den Südafrikaner Kevin Anderson weiter und blieb auch in der vierten Partie bei der mit 31,3 Millionen Euro dotierten Rasenveranstaltung ohne Satzverlust.

US-Tennisspieler in Wimbledon schlecht wie selten

London (dpa) - Die amerikanischen Tennisprofis haben beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon so schlecht abgeschnitten wie seit 103 Jahren nicht mehr. Erstmals seit 1911 steht beim berühmtesten Turnier der Welt kein Profi aus den USA im Achtelfinale.

Deutsche Fußball Liga terminiert erste Zweitliga-Spieltage exakt

Frankfurt/Main (dpa) - Fortuna Düsseldorf und Bundesligaabsteiger Eintracht Braunschweig eröffnen die Zweitligasaison am 1. August mit dem Abendspiel um 20.30 Uhr. Die Deutsche Fußball Liga teilte die Anstoßzeiten für die ersten beiden Spieltage am Montag mit. Die Ansetzungen waren schon bekannt.

Radprofi Wiggins kehrt auf die Bahn zurück

Manchester (dpa) - Nach der Streichung aus dem Tour-de-France-Aufgebot des Sky-Teams kehrt Radprofi Bradley Wiggins auf die Bahn zurück. Der 34 Jahre alte Tour-Sieger von 2012 steht im englischen Aufgebot für die Commonwealth-Spiele vom 23. Juli bis 3. August in Glasgow. Welche Disziplinen er fährt, soll später entschieden werden.

Radprofi Millar muss auf Tour de France verzichten

London (dpa) - Der 37 Jahre alte Radprofi David Millar wird von seinem Garmin-Sharp-Team wegen offensichtlicher gesundheitlicher Schwächen nicht mit zur Tour de France genommen. Der Schotte, einst mehrfacher Weltmeister im Zeitfahren und 2012 noch einmal Tour-Etappensieger, reagierte mit Wut und Unverständnis.

Fußball-Zweitligist Bochum verpflichtet Franzosen Losilla

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat vom Drittligaclub Dynamo Dresden den Franzosen Anthony Losilla verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, erhält der 28 Jahre alte Mittelfeld- und Abwehrspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016.