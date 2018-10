Jerusalem (AFP) Israel hat die radikalislamische Hamas am Montag nachdrücklich vor einer weiteren Eskalation der Lage um den Gazastreifen gewarnt. Nachdem am Vormittag aus dem Küstenstreifen erneut 14 Raketen auf den Süden Israels abgeschossen wurden, drohte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit einem Einmarsch der israelischen Armee. Wenn die Hamas den Urhebern der Attacken keinen Einhalt gebiete, werde die Armee in das Palästinensergebiet einrücken, warnte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.