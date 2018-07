Kano (AFP) Bei Bombenanschlägen auf Sonntagsmessen in vier Dörfern im Nordosten Nigerias sind nach offiziellen Angaben mindestens 50 Menschen getötet worden. "Bisher wurden 54 Tote gezählt", sagte ein Regierungsvertreter des Staates Borno am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Laut Augenzeugen griffen mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Sekte Boko Haram am Sonntag Gottesdienste in vier Dörfern an. Demnach warfen die Extremisten Bomben in die Kirchen und schossen auf die Christen.

