Bannu (AFP) Nach zweiwöchigen Luft- und Artillerieangriffen hat die pakistanische Armee am Montag eine Bodenoffensive gegen radikalislamische Taliban in der Stammesregion Nord-Waziristan gestartet. Soldaten rückten am Morgen auf die örtliche Hauptstadt Miranshah vor, wie offiziell mitgeteilt wurde. Demnach waren die Streitkräfte mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen im Einsatz. Vier Taliban-Verstecke seien bereits zerstört worden, Infanteristen durchsuchten zahlreiche Häuser.

