London (SID) - Titelverteidiger Andy Murray marschiert weiter souverän durch das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon. Der Schotte gewann gegen Kevin Anderson aus Südafrika 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) und steht zum siebten Mal nacheinander im Viertelfinale des bedeutendsten Tennisturniers Welt. Murray ist in diesem Jahr noch ohne Satzverlust im All England Club und gab zudem in den ersten vier Matches so wenig Spiele (32) ab wie nie zuvor.

Der 27-Jährige hatte im vergangenen Jahr die britische Durststrecke in Wimbledon nach 77 Jahren beendet. In der Runde der besten Acht trifft Murray, der seit seinem Halbfinaleinzug bei den French Open von der früheren Weltklassespielerin Amélie Mauresmo trainiert wird, am Mittwoch auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Der Sieger des Vorbereitungsturniers im Londoner Queen's Club setzte sich gegen den Argentinier Leonardo Mayer 6:4, 7:6 (8:6), 6:2 durch.

Murray feierte gegen den Weltranglisten-18. Anderson bereits seinen 17. Sieg nacheinander auf der Anlage an der Church Road. Vor seinem Wimbledontitel 2013 hatte er 2012 die olympische Goldmedaille im Mekka des Tennissports gewonnen. Das Match gegen Anderson wurde im zweiten Satz wegen Regens unter dem geschlossenen Dach fortgesetzt.