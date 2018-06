Pretoria (AFP) Der des Mordes angeklagte südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius ist nach Einschätzung psychiatrischer Gutachter voll schuldfähig. Pistorius habe unter keinen psychischen Störungen gelitten, als er seine Freundin Reeva Steenkamp erschoss, hieß es in deren am Montag von Staatsanwalt Gerrie Nel vor Gericht verlesenen Gutachten. Drei Psychiater und ein Psychologe hatten den 27-Jährigen rund einen Monat untersucht, in dieser Zeit wurde der Prozess ausgesetzt. Am Montag wurde er wieder fortgesetzt.

