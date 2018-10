Washington (AFP) Im Skandal um den verspäteten Rückruf von Fahrzeugen mit defekten Zündschlössern bietet der US-Autohersteller General Motors (GM) den Angehörigen von Unfalltoten eine Entschädigung in Millionenhöhe an. Der von dem Konzern beauftragte Staranwalt Kenneth Feinberg sagte am Montag, dass der Entschädigungsfonds "keine Obergrenze" haben werde. Unterdessen rief GM weltweit 8,4 Millionen weitere Fahrzeuge wegen technischer Mängel in die Werkstätten zurück.

