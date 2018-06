Washington (AFP) Die USA entsenden bis zu 200 weitere Soldaten zum Schutz ihrer Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad sowie des dortigen internationalen Flughafens. Das kündigte US-Präsident Barack Obama am Montag in einem Schreiben an den Kongress in Washington an. Mitte Juni hatte er bereits die Entsendung von bis zu 275 Soldaten verkündet, die US-Bürger und die Botschaft im Irak schützen sollen; zudem sollen bis zu 300 US-Militärberater die irakische Armee im Kampf gegen die Dschihadisten unterstützen.

