Brüssel (AFP) Auch nach dem Ökostrom-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sieht die EU-Kommission den Streit mit Deutschland um das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) noch nicht als erledigt an. Die jüngst von der Kommission vorgebrachten Bedenken gegen das EEG "betreffen andere Bestimmungen" des EU-Vertrages als das Urteil, sagte der Sprecher von Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia am Dienstagmittag in Brüssel.

