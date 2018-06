Köln (AFP) Angesichts der jüngsten Entwicklung im Ukraine-Konflikt rechnet der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), noch am Dienstag mit neuen Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland. "Heute kommt der Beschluss", sagte Röttgen am Morgen auf eine entsprechende Frage im Deutschlandfunk. Die EU werde und müsse "bei ihrem eigenen Wort bleiben", weil sie sonst "für Deeskalation und Stabilität nichts mehr tun" könne. Die EU hatte Moskau am Freitag eine Frist bis Montag gesetzt, um offenen Fragen zu klären - und mit neuen Sanktionen gedroht.

