Berlin (AFP) Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat die Kritik an der Anwerbung des früheren Entwicklungshilfeministers Dirk Niebel (FDP) zurückgewiesen. "Wir wissen, dass Herr Niebel als Minister auch Mitglied im Bundessicherheitsrat war", sagte der Unternehmenssprecher Peter Rücker am Dienstag der Onlineausgabe der Zeitung "Die Welt". Wenn der 51-jährige im Januar 2015 seine Tätigkeit bei Rheinmetall aufnehme, liege seine Mitgliedschaft in dem Gremium, das über den Export von Rüstungsgütern entscheidet, schon mehr als ein Jahr zurück. "Das ist, wie wir finden, eine ausreichend lange Zeit", sagte Rücker.

