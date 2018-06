Berlin (AFP) Der Bundestag will die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste ausbauen. Persönliche Kontrollbesuche von Abgeordneten bei Dienststellen, ein erweiterter Mitarbeiterstab und ein erstmals vereinbartes konkretes Arbeitsprogramm sollen dem zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGR) künftig helfen, Fehlentwicklungen bei den Diensten besser aufzuspüren, wie Mitglieder des Gremiums am Dienstag in Berlin bekannt gaben.

