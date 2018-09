Berlin (AFP) Nach der Expertenanhörung zum Thema Kampfdrohnen wird das Plenum des Bundestags nun schon am Mittwoch über diese Frage diskutieren. Auf Wunsch der Linken-Fraktion wurde am Dienstag eine Aktuelle Stunde zum Thema "Beschaffungsprogramm von Drohnen für die Bundeswehr" angesetzt. Es wird erwartet, dass sich auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in der Debatte äußert. Bislang war die Drohnen-Diskussion im Bundestag erst für Donnerstag erwartet worden.

